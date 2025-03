Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Ecco Chi E’ Il Vero Figlio Di Guzide!

In Aldatmak, la scoperta dell’identità deldi Güzide cambia tutto: uno scambio di culle svela una verità scioccante che sconvolge la famiglia Yenersoy.Aldatmak: La scioccante verità sulbiologico di GüzideNella serie turca Aldatmak (), la vita della protagonista, Güzide Yenersoy, viene stravolta da una serie di rivelazioni sconvolgenti che mettono a dura prova sia la sua carriera di giudice rispettata che la sua stabilità familiare. Tra i colpi di scena più sorprendenti, uno in particolare cambia per sempre il suo modo di vedere la propria famiglia: la verità sull’identità del suobiologico.La verità nascosta: Oylum non è la figlia biologica di GüzideTutto ha inizio quando Güzide e suo marito Tar?k decidono di sottoporre la loro figlia, Oylum, a un test del DNA.