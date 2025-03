Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni: come Tarik toglie a Guzide la sua casa

Nelle nuove puntate di Tradimento su Canale 5 vediamo Guzide in estrema difficoltà. Questa volta, la giudice si ritrova a dover affrontare la perdita della sua amata casa, compresi i mobili. Questo è tutto frutto di un piano orchestrato da Tarik per vendicarsi di lei. Quest'ultimo mostra tutta la sua crudeltà contro sua moglie, alla quale non vuole concedere il divorzio. In breve tempo, Guzide scopre di essere sempre stata ingannata dal marito, non solo da quando ha iniziato la sua relazione segreta con Yesima, ma già da molto prima. Ecco cosa rivelano le anticipazioni turche. Tradimento anticipazioni: ecco perché Tarik riesce a sfrattare Guzide di casa. Le anticipazioni turche di Tradimento segnalano che Tarik si reca da Guzide, confermandole che non accetterà le sue condizioni per il divorzio.