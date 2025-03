Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 6 marzo: Guzide fa una scoperta incredibile e si confronta con Sezai

scopre che Oltan ha parlato cone si reca subito dall'uomo: come evolverà il loro rapporto?Ecco quello che vedremo nel prossimo episodio di, in onda domani alle 14.10 su Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con, la soap turca che racconta le vicende della giudicee della sua famiglia. Mentre Elmas e Oltan tramano contro Tarik, nel prossimo episodioscopre che il figlio si è intromesso nella sua relazione con. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dove eravamo rimasti Nell'episodio precedente Elmas ha chiesto aiuto a Oylum per incastrare Tarik, ma Oylum non è riuscita a sottrarre al padre il telefono. Allora l'avvocato ha optato per il piano B, coinvolgendo il perfido Oltan. Insieme, Elmas e Oltan, si sono recati da Yesim.