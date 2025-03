Anteprima24.it - Torre Annunziata, lavori di riqualificazione di Palazzo Fienga

Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione alle attività per la realizzazione del progetto didi, bene confiscato alla criminalità organizzata sito in, che sarà demolito per realizzare un parco urbano e una piazza della legalità, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che, come preannunciato nell’ultima riunione svoltasi presso la Prefettura alla presenza di tutti gli interlocutori istituzionali interessati, sono stati affidati e avranno inizio domani, ipreparatori – sfalcio della vegetazione, bonifica e pulizia dell’area – indispensabili all’accesso e all’effettuazione dei rilievi necessari, anche per verificare eventuali connessioni strutturali esistenti tra ile gli edifici laterali disabitati.Al termine di tali interventi, che avranno durata massima di 21 giorni, l’Agenzia del Demanio avvierà la redazione di un Piano di Fattibilità tecnico economico per la demolizione del, consentendo l’avvio della Conferenza dei Servizi e, successivamente, l’indizione della gara dell’appalto integrato.