Torre Annunziata droga in casa | arrestato 28enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoinun. È accaduto a, dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. I poliziotti, durante un controllato presso l’abitazione del, dove trovato tre sacchetti di marijuana di circa 70 grammi, un involucro della stessa sostanza stupefacente del peso di circa 12 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento ed un sistema di videosorveglianza con un monitor che riproduceva le immagini registrate da cinque microcamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.