Torre Annunziata, 3 milioni di euro per il Penniniello. Cuccurullo: "Al via la rigenerazione del quartiere"

: Ok dal Ministero delle Politiche Sociali al progetto “Officina delle Esperienze”. Interventi anche su verde, illuminazione pubblica e raccolta differenziataTrediper ildi. L’Amministrazione Comunale è destinataria di un finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Sociali per il progetto “Officina delle Esperienze”. Il progetto è l’unico della provincia di Napoli ad essere ammesso, tra le oltre 40 proposte pervenute dal nostro territorio, con un finanziamento complessivo di 3e 162mila.Il progetto prevede la creazione di uno spazio multifunzionale per preadolescenti ed adolescenti. Un luogo che fungerà da polo socio-educativo con l’attivazione di numerosi servizi integrati che consentiranno di incrementare competenze personali, competenze sociali e soft skills.