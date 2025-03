Lanazione.it - Torna la rassegna “Caprigliola, il borgo dei versi murati“

Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Aulla la Proloco diindice la settima edizione dellaartistico letteraria “, ildei“ articolata in due sezioni di concorso: A poesia edita e inedita; B poesia bambini. Nella sezione A si partecipa con una o due poesie a tema libero (edite o inedite) in lingua italiana, massimo 45, in 2 copie: una anonima e l’altra, comprensiva dei dati anagrafici, firmata dall’autore che dovrà compilare anche la scheda di adesione. Le prime tra poesie premiate saranno murate neldi, arricchendo il percorso emozionale in atto. Nella sezione B la partecipazione, completamente gratuita, è riservata ai bambini delle scuole primarie ed è completamente gratuita. L’invio delle opere, non di gruppo e senza limite di, potrà avvenire in cartaceo oppure on line a