Torna Illichiana | Toni Capuozzo racconta la guerra ai più giovani

Castell’Arquato, 5 mar – Si rinnovano in Val d’Arda gli appuntamenti con la cultura. Così, dopo gli approfondimenti del 2024 – su Caravaggio e sull’inferno dantesco –2025: Castell’Arquato ospiterà infattie Mario Giordano.Il programma della rassegnaIl primo appuntamento è in programma per martedì 11 marzo. Alle ore 21:00 presso la Sala consiliare in Piazza Municipio– giornalista, scrittore e conduttore televisivo – presenterà il libro “Cos’è la? I conflitti spiegati ai ragazzi e agli adulti“. Ovvero uno sguardo aggiornato e profondo su conflitti che scuotono il mondo, con particolare attenzione alle nuove tecnologie utilizzate.Esattamente un mese più tardi (venerdì 11 aprile) sarà invece il turno di Mario Giordano. Il noto volto televisivo parlerà invece di “Dynasty“: la sua fatica letteraria– dagli Agnelli ai De Benedetti, passando per i Benetton – del crollo delle dinastie dei potenti.