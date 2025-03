Ilgiorno.it - Torna il premio Mario Merlo. Borse di studio per gli studenti sul tema della sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

Per più di trent’anni è stato presidente di Anps, l’Associazione nazionalePolizia di Stato di Varese. È una figura importante quella diper la Polizia varesina. In sua memoria la stessa associazione insieme alla famiglia ha promosso una borsa di, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa è stata presentata ieri alla presenza del questore Carlo Mazza e degli organizzatori. Il concorso si rivolge ai figli dei dipendentiPolizia di Stato in servizio e in quiescenza e dei soci di Anps delle sezioni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. L’obiettivo è quello di promuovere ilnell’educazione scolastica e universitaria. In palio tre assegni del valore di 800, 1.000 e 1.200 euro, che saranno assegnati rispettivamente ai migliori elaborati realizzati daglidelle scuole medie, superiori e delle università.