Foggiatoday.it - Torna il Campionato di vela d’altura Città di Manfredonia–Gargano Spring Race

Leggi su Foggiatoday.it

Al via la 19esima edizione deldidi’ nelle acque del Golfo, dal 9 marzo a domenica 11 maggio. Lo storicodi, che in passato solitamente si è svolto nei mesi invernali, da quest’anno si svolge in primavera. La.