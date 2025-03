Lapresse.it - Toquinho: “Porto in Italia 60 anni carriera”

Dal rapcon l’alle collaborazioni con Lucio Dalla e Pino Daniele, passando per il ritorno a Sanremo, dove ha duettato nella serata Cover con Gaia, sino alle nuove frontiere della musica, apparentemente così lontane dalle melodie che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Antonio Pecci Filho in arte, anima della ‘Bossa nova’, si prepara a tornare nello Stivale con sei date live del tour ’60di’ che a maggio interesseranno alcuni dei più importanti teatri della penisola: dal Trianon Viviani di Napoli (18 maggio), all’Auditorium parco della musica di Roma (25 maggio), passando per Cagliari (teatro Massimo il 19 maggio), Padova (Gran teatro Geox 21 maggio), Milano (teatro Arcimboldi il 22 maggio) e Catania (Metropolitan il 23 maggio).“Sarà una sintesi di questi 60, porterò la mia storia non solo con l’ma anche con il Brasile e con le persone che mi hanno aiutato”, spiegaa LaPresse, “ma non ci saranno ospitini, è un tour serrato nel quale in ogni giorno saremo in una città diversa.