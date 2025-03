Nerdpool.it - Topolino – Area 15 celebra il suo quinto anniversario

Si riaprono le porte del club di Gameboard Street! In occasione deldalla loro prima apparizione, gli amici di15 tornano sulle pagine di(Panini Comics) con un trittico di storie inedite da non perdere. I festeggiamenti iniziano sul numero 3615 – in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 5 marzo – con Newstreet Park, storia in due episodi firmata da Marco Nucci per i disegni di Matita Surroz, e con una covertiva realizzata da Giuseppe Facciotto. Si prosegue poi sui numeri 3616 e 3617 (disponibili rispettivamente a partire da mercoledì 12 e 19 marzo) con Sfida all’ultimo scoop, scritta e disegnata da Corrado Mastantuono, e In punta di pennino, di Francesco Pelosi e Simona Capovilla. Sui numeri 3615 e 3616 ritornano al club con 4 storie di una tavola anche Roberto Gagnor e Claudio Sciarrone, autori della primissima avventura di15.