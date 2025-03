Isaechia.it - Tony Effe parla di Sanremo 2025 e sulla storia con Giulia De Lellis confessa: “Lei è molto impegnativa, però…”

Leggi su Isaechia.it

Tra gli ospiti della puntata di ieri sera di Stasera C’è Cattelan, c’è stato anche, reduce dalla sua prima esperienza al Festival dia cui ha preso parte con il brano Damme na mano.Intervistato da Alessandro Cattelan, il rapper ha proprioto di come ha vissuto i frenetici giorni del Festival:Ami sono divertito, a parte le interviste, sempre le stesse cose. Anche le canzoni alla fine sono tutte la stessa cosa. I miei amici bannati da, avrebbero fatto un casino, quindi meglio così. Mi aspettavano al varco i giornalisti quando sono arrivato, lo sapevo però. Già da capodanno era così, però fa parte di. Ogni giorno avevamo una radio e una stampa obbligatoria da fare, mi aspettavo che mi chiedessero qualcosa su Capodanno, invece no.ha poito della sua personalità e di come reagisce quando non viene capito:Sono educato nei momenti giusti e non educato in altri momenti giusti, però di base sono una persona educata, mi so comportare, so stare al mondo, ho anche i miei momenti, però di base sono una persona disponibile ed educata.