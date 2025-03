Biccy.it - Tony Effe parla di Giulia De Lellis e Brunori Sas da Alessandro Cattelan

Nell’ultima puntata di Stasera C’èè riuscito nell’ardua impresa di far esprimere adue concetti. Brevi e concisi, ma pur sempre due concetti. Il primo è stato suDe, la sua fidanzata.“Lei è molto impegnativa, io sono abituato a non rendere conto a nessuno, nemmeno con mia mamma. Tipo buongiorno e buonasera” – ha dichiarato – “La storia con lei è una cosa nuova per me, non che prima non mi impegnassi, però. Siccome lei ci mette il 100%, cerco di metterci il 100% anche io“. Uhm? Il secondo concetto lo ha espresso suSas confermando la sua dichiarazione di giorni fa, ovvero che lo aveva scambiato per Beppe Vessicchio. “Mica lo conoscevo, ho poi ho scoperto che riempie pure i palazzetti, eh“.Quella volta chescoprì cheSas era un cantante famoso e non un direttore d’orchestra #staseracepic.