Tony Effe la verità sulla gaffe con Brunori Sas dietro le quinte di Sanremo | È stata una cosa da infami – Il video

Leggi su Open.online

Chi pensava che fosse tutto uno scherzo si è dovuto ricredere:ha davvero scambiatos Sas per il mastro Beppe Vessicchio. È lo stesso rapper a confermarlo da Alessandro Cattelan su Rai2, quando in studio si torna a parlare dell’aneddoto avvenuto durante le prove del primo giorno al Festival diha ammesso: «Io sono stato ignorante, perché al di fuori del rap conosco poche persone e nessuno mi ha avvisato che stavo sbagliando, sono stati anche un po’». Eppuremeriterebbe un po’ di rispetto da parte del rapper, visto che «ho scoperto fa i concerti nei palezzetti, è una roba.». «Sì, non è che l’hanno estratto a sorte per essere lì», dice Cattelan.March 4, 2025 L'articolo, laconSasledi: «Èunada» – Ilproviene da Open.