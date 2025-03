Biccy.it - Tony Effe: “Ecco come girava all’Ariston”, il retroscena sul Festival di Sanremo

L’esperienza sanremese diè stata tutt’altro che iconica – per citare il titolo del suo album – dato che fra collane e capricci sarà ricordato esclusivamente per essere riuscito a stonare pure con l’autotune. A tal proposito Grazia Sambruna, in un suo articolo su MowMag, ha voluto ricordareper il Teatro Ariston. “L’ho visto succedere e ora ve lo racconto perché daje a ride“.: “”, ilsuldiSecondo il suo racconto,per il teatro Ariston con la compagna e una decina (una decina!) di guardie del corpo intorno a loro. Arrivati alla carraria (la porta da cui entrano ed escono gli artisti, off limits per il pubblico), i due pretendevano e ottenevano di rimanere chiusi nell’ingresso con il cancello serrato, nascosti alla vista, per proteggersi da non si sa bene cosa considerato che,detto, da quelle parti non c’è nessuno, all’infuori dell’addetto alla sicurezza che controlla i badge dei vari staff“.