Tiro a segno, assegnati 4 titoli nelle specialità trio e solo agli Europei

Ad Osijek, in Croazia, si è svolta la penultima giornata degli2025 da 10 metri diriservata alla categoria junior: sono andate in scena le garedella pistola edella carabina, sia al maschile che al femminile, alle quali non ha preso parte l’Italia.Neldella pistola maschile l’oro è andato alla Georgia, che ha battuto l’Ucraina per 16-6, mentre il bronzo è stato conquistato dalla Polonia, che ha sconfitto la Bulgaria per 16-6. Nella gara femminile il titolo è stato vinto dalla Georgia, che ha vinto contro la Turchia per 16-12, mentre sul gradino più basso del podio è salita la Croazia, che ha battuto la Lettonia per 16-12.Neldella carabina maschile il successo è andato allo svedese Jesper Johansson, che ha superato il tedesco Florian Reinhard Beer per 15-9, mentre il bronzo è stato centrato dal serbo Stefan Agovic, che ha battuto l’ellenico Angelos Stylianos Sarantakis per 15-12.