Ilfattoquotidiano.it - “Tina Cipollari è mia, sono pronto a corteggiarla. Se mi vedesse mollerebbe il trono per venire via con me”: l’appello di Giucas Casella a Maria De Filippi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“I corteggiatori che sipresentati con orologi importanti, auto di lusso e ville sparse in giro per il mondo, nelle località più esclusive stanno solo perdendo tempo:è mia!”. È unmolto determinato quello che parla dalle pagine di Nuovo Tv. Il mentalista sarebbe infatti intenzionato a conquistare il cuore di, dopo un’amicizia speciale che tanti anni fa li avrebbe visti vivere momenti indimenticabili in località da sogno.Ora che l’opinionista si è messa in gioco nelle vesti di tronista a Uomini e Donne dove sta ricevendo le attenzioni di uomini possibilmente facoltosi,lancia un appello aDeattraverso il settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Fammiin studio” dice rivolgendosi alla padrona di casa del dating show di Canale 5.