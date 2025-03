Oasport.it - Thomas Ceccon e Alberto Razzetti in gara a Brisbane: test per gli azzurri nella loro esperienza australiana

Leggi su Oasport.it

A gennaio un nuovo capitolo nel percorso agonistico per. La decisione di trasferirsi in Australia, presso la St. Peters Western Swim Club di, per fare un’diversa e avere un confronto con un gruppo di lavoro di alto livello gestito da Dean Boxall, tecnico noto per i suoi modi di fare un po’ eccentrici, ma con grandi risultati. Sotto la guida del coach aussie, atlete come Mollie O’Callaghan e Ariarne Titmus sono sbocciate.In Australia, poi, avendo l’opportunità di allenarsi col fuoriclasse francese Leon Marchand, termine di paragone importante di sicuro in allenamento per le sue straordinarie doti acquatiche. Come pianificato in origine,sarà in terra oceanica fino al 22 marzo, mentrefino al 15 aprile, con l’obiettivo di preparare i Mondiali di nuoto in vasca lunga a Singapore del prossimo luglio.