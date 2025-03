Universalmovies.it - The Woman in the Yard | Il nuovo trailer del film Blumhouse

Productions ha da poco diffuso ilinquietantedi Thein the, l’horror diretto dallo specialista Jaume Collet-Serra.Dopo un primopovero di sequenze interessanti ma pregno di tensione emotiva, ilvideo offre molte più informazioni riguardo la presenza che si insinua nel prato della povera sventurata famiglia. Inoltre, dalsi evince che, a differenza di molti altri horror, Thein thesarà il più delle volte ambientato in spazi luminosi.Interessante, inoltre, la frase che la presenza malevola recita in una delle sequenze, ovvero “Non vengo se non mi chiamano“. Quale significato avrà la frase ammonitoria?Thein theè diretto da Jaume Collet-Serra (Black Adam, Jungle Cruise), che ha recentemente diretto la Deadwyler nel thriller d’azione Carry-On, di prossima uscita.