The Odyssey di Christopher Nolan | da Shogun una nuova aggiunta al cast

Thedi: da, unaalMentre sono in corso le riprese in Marocco, Thedisi arricchisce con unaal, direttamente dal successo di Sh?gun. Cosmo Jarvis si è infatti unito alla squadra formata da un gruppo foltissimo di stelle di prim’ordine: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth e Jon Bernthal.Il ruolo esatto di Jarvis nel film deve ancora essere annunciato, ma il report ha confermato che dopo il Marocco, la troupe si dirigerà poi in Sicilia. I prossimi progetti di Jarvis includono The Alto Knights e Warfare.Jarvis è meglio conosciuto per aver interpretato John Blackthorne nella serie di successo di FX/Hulu Sh?gun.