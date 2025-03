Ilrestodelcarlino.it - "The musical box" al Rossini. Serata con le note dei Genesis

Appuntamento sabato alle 21, al teatrodi Civitanova, per lacon ospite "Thebox", l’unica band autorizzata e supportata daie da Peter Gabriel. Il gruppo canadese famoso in tutto il mondo approda in Italia dopo aver suonato in alcune tra le più prestigiose venue del mondo, come la London Royal Albert Hall e l’Olympia di Parigi, e aver condiviso i palchi più importanti con gli stessi Phil Collins e Steve Hackett. A Civitanova la band proporrà il nuovo spettacolo "live the original 1972/73 show", accompagnata da una serie di strumenti vintage e guidando così i fan di tutte le età in un viaggio nel tempoe ed emotivo. Acclamati per la loro storica rievocazione dei primi, citati per le loro interpretazioni e per la ricerca di autenticità, i "Thebox" faranno rivivere ai presenti la magia del repertorio e dei costumi della celeberrima band inglese, in una splendida cornice di performance virtuosistiche ed effetti speciali.