Game-experience.it - The Last of Us Parte 3 si farà oppure no? Neil Druckmann risponde in modo sibillino

Leggi su Game-experience.it

, il creatore di Theof Us, ha recentemente parlato del futuro della saga lasciando i fan con più dubbi che certezze. In un’intervista,ha dichiarato: “Non scommettete sul fatto che ci sarà un altro ‘Theof Us’. Potrebbe finire qui”. Un’affermazione sibillina che non chiude del tutto la porta a Theof Us3 ma neppure la spalanca.Come riportato da Variety, nel corso degli anni Naughty Dog ha dimostrato di non voler creare seguiti solo per motivi economici. Theof Us2 è stata una storia rischiosa e divisiva, che ha preso strade inaspettate rispetto al primo capitolo. Di conseguenza un eventuale terzo gioco dovrebbe avere lo stesso peso narrativo e non essere un semplice fan service.L’impegno die del team è attualmente concentrato sulla seconda stagione della serie HBO, che arriverà il 13 aprile 2025.