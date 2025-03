Tpi.it - The Fabelmans: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

The: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Thedel 2022 diretto, ideato, co-scritto e co-prodotto da Steven Spielberg. Ilè una storia semi-autobiografica vagamente basata sull’adolescenza di Spielberg e sui primi anni come regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa notte del 10 gennaio 1952, ad Haddon Township, nel New Jersey, i coniugi Mitzi e Burt Fabelman portano il loro bambino Sammy a vedere il suo primo: Il più grande spettacolo del mondo di Cecil B. DeMille. Sammy resta colpito in particolar modo dalla scena di un incidente ferroviario e chiede il modello di un trenino come regalo per Hanukkah. Mitzi gli regala una cinepresa da 8 mm, incoraggiandolo a replicare la scena delcon il trenino giocattolo; da allora, Sammy inizia a fare riprese di ogni tipo, coinvolgendo spesso le sue sorelle minori in varie scene.