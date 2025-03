Latuafonte.com - The Fabelmans: storia vera, trama completa, spiegazione finale

Leggi su Latuafonte.com

Theè un film 2022 diretto, co-scritto e co-prodotto da Steven Spielberg. Laraccontata con questa pellicola si basa su fatti realmente accaduti, tanto che è semi-autobiografica. In particolare, è ispirata all’adolescenza dello stesso Spielberg e di come è entrato a far parte del mondo del cinema. Lasegue un personaggio immaginario, che corrisponde appunto al regista, ovvero Sammy Fabelman. Quest’ultimo è un aspirante regista molto giovane, che si ritrova a percorrere strade complicate con la sua famiglia. A vestire i panni di Sammy è Gabriel LaBelle, affiancato da Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch.Thecosa c’è di vero: tutti i dettagli della vita reale di Steven SpielbergLeggi anche: Una pericolosa illusione (2024) come finisce:Leggi anche: L’altra faccia di mio marito come finisce:Cosa c’è di vero nel film The? Il film è dedicato ai ricordi che Steven Spielberg ha dei suoi genitori, i cui veri nomi sono Leah Adler e Arnold Spielberg, morti rispettivamente nel 2017 e nel 2020.