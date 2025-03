Movieplayer.it - The Fabelmans: nel film di Steven Spielberg l'ultima interpretazione di una leggenda del cinema

Leggi su Movieplayer.it

Stasera in tv la prima visione in chiaro delsemi-autobiografico diretto dal regista di Jurassic Park e Schindler's List. La storia semi-autobiografica disbarca per la prima volta sulla tv in chiaro questa sera, alle ore 21.30 su Rai 1. Theè il racconto della crescita del giovane Sammy e del suo amore per il. Nelè incluso un cameo che ha appassionato milioni di fan nel mondo e che oggi rappresenta l'apparizione sul grande schermo di unadel. L'performance di David Lynch alAl termine di The, il giovane e aspirante regista Sammy incontra a Hollywood uno dei suoi idoli, John Ford,della macchina da presa. .