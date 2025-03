Isaechia.it - The Couple, nel cast del nuovo reality di Ilary Blasi anche tre famose ex Vippone? Ecco chi

Ormai è deciso: Thesarà a tutti gli effetti unshow targato Mediaset che si spera possa conquistare il pubblico televisivo.Il suo debutto su Canale 5 è segnato per lunedì 7 Aprile, subito dopo la finale del Grande fratello prevista per lunedì 31 marzo prossimo. In molti infatti pensano che Thepossa in qualche modo rappresentare un “prolungamento” delpiù spiato d’Italia. Da lui sicuramente prenderà in primis la Casa (sebbene con qualche modifica di arredo) più autori e personale tecnico. Saranno in totale circa sei puntate.Successivamente si darà il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che quest’anno vedrebbe undel tutto. Ma a far crescere la curiosità nel pubblico affezionato a Canale 5, in questo momento, è proprio l’arrivo di questoshow The