Bubinoblog - THE COUPLE: I VIP DEL NUOVO REALITY DI CANALE 5 TRA NOMI SCONTATI E GROSSE SORPRESE

Leggi su Bubinoblog

Theè ildi5 che andrà in onda subito dopo la finale del Grande Fratello, attesa su5 lunedì 31 marzo. A seguire questo spin-off con i concorrenti in coppia.Non solo coppie nella vita ma familiari, amici, colleghi, etc. La casa sarà la stessa deldi Alfonso Signorini con un piccolo restyling di colori e arredi, alla conduzione troveremo Ilary Blasi.Si parla di un mese circa ovvero 4-6 puntate, poi partirà l’Isola dei Famosi con il probabile duo al timone: Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura opinionista, entrambe seguite da Caschetto.Torniamo a The: quali vip vedremo nel cast? Tvblog ha parlato di contatti con Soleil Sorge, Alex Belli, Samantha De Grenet, Lory Del Santo, Corinne Clery, Eva Henger, Gloria Guida e la figlia.