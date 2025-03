Biccy.it - The Couple, da Guillermo Mariotto a Paolo Ciavarro: i 10 vip contattati

Fra meno di un mese Ilary Blasi tornerà su Canale 5 alla guida di The, il Gran Hermano Duo spagnolo che prenderà vita proprio all’interno della Casa dell’attuale edizione del Grande Fratello (seppur lievemente riarredata). Un esperimento che durerà sei puntate e che vedrà concorrenti vip e sconosciuti giocare in coppie o in terzetti. La prima puntata è prevista per lunedì 7 aprile, una settimana esatta dopo l’incoronazione del vincitore della 18esima edizione del Grande Fratello.The, da: i 10 vipIn questi giorni TvBlog ha spifferato chi sono i dieci vip che sarebbero statiper far parte del cast, anche se non tutti hanno accettato. Il primo nome saltato è stato quello di Soleil Sorge, mentre sembrano confermati Alex Belli e Samantha De Grenet.