.com - Terza Categoria / Il racconto della 20^giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

La Valle Del Giano ferma l’Apiro, il Real Sassoferrato schianta il Poggio San Marcello e la Junior Jesina fa lo stesso con il Maiolati Pianello, il Largo Europa consolida il quinto posto, la Serra Volante espugna la Spes e Polverigi-Cameratese e Junior Osimana-Albacina terminano a reti bianche; nel girone E l’AC Appignano cade in casaCorridonienseVALLESINA, 4 FEBBRAIO 2025-Nello scorso fine settimana è passata agli archivi la ventesima giornata di, un turno di campionato che apre a nuovi interessanti scenari per un finale di stagione che si preannuncia da non perdere.Arriva infatti la prima sconfitta sul campo per l’Urbanitas Apiro, che al Tito Villò cade per 2-1 contro un’ottima Valle Del Giano, che ferma la corsa dei rosanero e resta a -2 dal quinto posto con una gara in meno.