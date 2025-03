Iltempo.it - Terrorismo, il dossier degli 007: raddoppiati gli attentati islamisti, attacchi agli ebrei e la minaccia Isis-K

Leggi su Iltempo.it

Il numero dicompiuti in Europa nel 2024 é raddoppiato rispetto al 2023. Diretta conseguenza della guerra nella Striscia di Gaza con più della metàriconducibili, con rivendicazione postuma da parte dell'o giuramento di fedeltà dell'attentatore, proprio al conflitto in Medio Oriente. E anche i target ebraici e israeliani confermano questo dato. Nella Relazione annuale 2025 sulla politica dell'informazione per la sicurezza, presentata ieri a Roma, l'Intelligence evidenzia come ildi matrice islamista rappresenti una perduranteimportante. Dopo il periodo della strage al Bataclan (di cui a novembre di quest'anno ricorre il decennale), gli jihadisti non sono scomparsi. Anzi. Le organizzazioni come, seppur fiaccate dalla guerra in Siria e Iraq, hanno mantenuto la capacità attrattiva e adesso, con la guerra in Medio Oriente, hanno trovato un nuovo modello di propaganda per «stimolare» nuove leve e lupi solitari.