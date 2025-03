Quifinanza.it - Terre rare, in Italia il primo impianto d’Europa per recuperarle e diventare indipendenti

Mentre il quadro geopolitico si infiamma dopo l’esplosivo scontro alla Casa Bianca tra il Presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, vale la pena soffermarsi su cosa possa fare l’Europa sulle. Sappiamo infatti che il nodo dell’accordo tra Stati Uniti e Ucraina è tutto lì, tanto che Zelensky sta continuando a rimarcare che”l’accordo sulleè pronto per essere firmato”.La situazione europea è critica, ma non drammatica. Gli sforzi di von der Leyen e dei Paesi membri vanno tutti nella direzione di ridurre la dipendenza europea dalle importazioni dida Paesi come Cina e Russia, che controllano la maggior parte dei giacimenti. E una buona notizia arriva proprio dall’, con unall’avanguardia.Ilin Europa per il recupero delleA settembre in, a Ceccano (Frosinone), è stato inaugurato infatti ilin Europa per il recupero delle