Juventusnews24.com - Teotino non si fida della Juve: «I giocatori ci sono e sono con Thiago Motta e la società, ma sullo Scudetto dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha commentato lavista col Verona: le dichiarazioni del giornalista dopo la quinta vittoria consecutiva in Serie AA Sky Sport, Gianfrancoha parlatodopo la quinta vittoria consecutiva in campionato. Il commento sui bianconeri.– «Stanno andando tutti piano quindi può succedere tutto. Ma col Verona lantus ha dato delle risposte, la risposta principale è che icicon l’allenatore e la. Se in queste cinque vittorie consecutive non ci fossero state le due eliminazioni contro PSV ed Empoli, avrei iscritto lantus nella lottama la vedo ancora troppo discontinua. Bisogna vedere ancora 2-3 partite per capire come può finire».Leggi suntusnews24.com