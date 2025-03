Sport.quotidiano.net - Teodora carica a mille. "Possiamo giocarcela anche con le più forti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con 73 set giocati in 17 partite (4,29 di media, la più alta fra le 55 squadre del campionato di B1) l’Olimpiasi è specializzata in gare lunghe e combattute. Ben 8 le soluzioni al quinto set, con 6 successi e 2 sconfitte, a testimonianza di una buona resistenza fisica e agonistica. Con il vecchio metodo dei 2 punti per vittoria e 0 per la sconfitta (abbandonato nel 1998), l’Olimpia, anziché quinta, sarebbe al terzo posto, appaiata al Riccione (che nella classifica reale è 6 punti avanti) e al Conegliano (che nella classifica reale segue di un punto) e davanti al Cesena (in realtà quarta) prossimo avversario delle giallorosse. Immutato e chilometrico il vantaggio (10 punti a 9 partite dalla fine) sul quartultimo posto, quello che era il dichiarato obiettivo stagionale. La palleggiatrice Poggi, dopo la entusiasmante vittoria contro la capolista Bologna, spiega il buon momento: "C’è tanto impegno in allenamento per dimostrare checon tutte,con le più".