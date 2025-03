Ilgiorno.it - Tentò di investire l’amico e lo accoltellò. Chiesti 8 anni e mezzo per il postino

Prima ha tentato di investirlo due volte con l’auto, poi l’ha accoltellato. Una violenta reazione al rifiuto di andare a comprare della cocaina che lo scorso luglio aveva visto vittima un 32enne di Bernareggio. A infierire su di lui un 54enne con precedenti,del paese, per cui ieri la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 8di reclusione nel processo col rito abbreviato davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi. Le accuse sono quelle di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, che aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici per la ferita alla pancia, si è costituita parte civile, rappresentato dall’avvocata Greta Marchesi. Il, che era stato arrestato dai carabinieri di Vimercate, è ancora in carcere a Monza.