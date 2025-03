Firenzetoday.it - Tentato furto per un negozio di Campi Bisenzio: arrestato ventiquattrenne

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayper undi. Nel corso della serata di lunedì 3 marzo unè stato colto in flagranza di reato mentre stava infrangendo la vetrina dell’attività commerciale per accedere all’interno.