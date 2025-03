Today.it - Tensione e violenza al pronto soccorso: rispondi (in 2 minuti) al sondaggio

Leggi su Today.it

Perché si verificano crescenti episodi dineidegli ospedali italiani? Che cosa servirebbe fare? Partecipate in 2alpromosso dal nostro quotidiano in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere al questionario.