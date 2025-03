.com - Tennis / Positiva trasferta sudamericana per Ilary Pistola

La giovaneta di Montemarciano guadagna posizioni in classifica ITFMONTEMARCIANO, 5 marzo 2025 – La giovaneta marchigianaha concluso il suo percorso al torneo ITF J500 di Blumenau (Brasile) fermandosi agli ottavi di finale. La sedicenne azzurra, numero 164 del ranking ITF (+45 posizioni nelle ultime settimane), è stata sconfitta dalla brasiliana Victoria Luiza Barros col punteggio di 4-6, 7-6(9), 7-6(6) in un match combattutissimo.Per lasi chiude così unacomunque, che l’ha vista protagonista in diversi tornei del circuito giovanile.Dopo aver raggiunto i quarti a Lima (Perù) e aver ben figurato a Lambare (Paraguay), lata italiana ha mostrato segnali di crescita anche a Porto Alegre, dove aveva brillantemente superato le qualificazioni battendo l’argentina Sofia Meabe (6-2, 6-0) per poi imporsi con autorità nel main draw contro Juliana Giaccio (6-1, 6-2) e la brasiliana Luiza Ninno con un eloquente doppio 6-0.