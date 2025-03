Nonsolo.tv - Temptation Island 2025 si farà? Quali sono le possibili date?

Scopri setornerà nel: tra successo e grandi ascolti vediamo lenovità di uno dei reality più amati di Canale 5.Dal 2005 – con una lunga pausa tra il 2005 e il 2014 – è andato in onda per 13 edizioni: parliamo di, grande classico estivo della tv italiana, condotto da Filippo Bisciglia (ad eccezione della prima edizione, quando era chiamato ancora Vero amore e veniva condotto da Maria De Filippi, e della nona con la conduzione di Alessia Marcuzzi).L’anno scorso è andato in onda addirittura in due edizioni, in piena estate (tra giugno e luglio) e in autunno (tra settembre e ottobre, per 7 puntate – record assoluto per il reality).Viene quindi normale chiedersi:14 si? Il reality, da sempre in onda su Canale 5,parte dei palinsesti del canale ammiraglia di Mediaset anche in questo? Considerando i risultati sempre positivi in termini di ascolti, è difficile pensare che non vedremo una nuova edizione del programma.