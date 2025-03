Bergamonews.it - Temperature in aumento: le massime arrivano a toccare i 18 gradi

Un robusto campo di altra pressione abbraccia buona parte dell’Europa centro-orientale e gran parte della nostra penisola, favorendo per alcuni giorni tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, ma purtroppo anche un consistente accumulo nei bassi strati di sostanze nocive per la salute (inquinanti generici e micro-polveri sospese). Le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 5 marzo 2025Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per l’intera giornata.Deboli brinate e locali formazioni nebbiose al primo mattino in aperta campagna.: Minime stazionarie e comprese tra 0/4 °C;stazionarie e comprese tra 16/18 °C;Zero termico stabile intorno a 1900/2100 m in libera atmosfera.Venti: In pianura molto deboli variabili; in quota deboli sud-orientali; lungo le valli e zona laghi a regime di brezza.