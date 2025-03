Ilrestodelcarlino.it - Telefono amico, gli angeli anti disagio

La piùca associazione di volontariato bolognese compie 53 anni. Nata presso il convento di San Domenico per volontà di studenti universitari,Bologna non ha mai interrotto la sua missione. Attivo tutti i giorni dalle 15 alle 23 si avvale di una trentina di volontari che si alternano nel servizio, dove offrono ascolto a tutte le persone che desiderano dialogare senza essere giudicate. Nel 2024 i contatti sono stati oltre 5.100. Le principali problematiche sono la solitudine, i disturbi comportamentali, i problemi familiari ed economici. Nell'era dei social c'è più bisogno del calore di una voce umana. Romano Trerè, presidente Risponde Beppe Boni L’ascolto oggi più che mai dove si parla (troppo) via chat o via mail in molti casi è una medicina indispensabile. Può curare malattie come la solitudine, il mal di vivere, le delusioni che fanno perdere autostima e conducono alla deriva.