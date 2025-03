Quotidiano.net - Tajani contro Salvini: “Non vuole l’esercito europeo? Io sono favorevole ma non siamo guerrafondai”

Roma, 5 marzo 2025 – “Ioeuropeista, convintamente europeista, e se fossi convinto che questo fosse un governo anti-non farei parte di questo governo”. Così il ministro degli Esteri Antonioa margine dell'evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina. “Siccomeconvinto che questo governo fa sempre delle scelte che vanno nella direzione dell'unità dell'Europa, sostengo l'azione del governo” ha spiegato. Sulle divisioni consull'esercitoha aggiunto: “Ognuno ha le sue opinioni, io. Noisempre stati, lo ribadiamo, favorevoli alla difesa europea”. (L-R) Italian Foreign Minister and Deputy Prime Minister Antonio, Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Italian Minister for Infrastructure and Deputy Prime Minister Matteoduring a press conference at the end of a meeting of the council of ministers, Rome 3 November 2023.