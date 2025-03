Lanotiziagiornale.it - Taiwan teme il disimpegno americano dal Pacifico e cerca di garantirsi il supporto di Trump annunciando nuovi acquisti di armi statunitensi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

A dispetto delle dichiarazioni pubbliche,un possibiledal. Proprio per questo, secondo i media locali, il governo di Taipei stando diil favore di Donalddie chiedendogli di rafforzare i legami in materia di sicurezza con gli Stati Uniti in chiave anti-cinese.A dirlo è il viceministro degli Esteri dell’isola, Francois Wu, in un’intervista a Bloomberg. “Credo che esista un modo per instaurare un rapporto di sicurezza più stretto, anche se non ufficiale, con gli Stati Uniti”, ha affermato Wu. “Stiamo pregando affinché ciò avvenga, e questo invierà anche un messaggio alla Cina: non toccherete così facilmente”.ildaldiildidiIl presidenteese William Lai ha annunciato lo scorso mese cheaumenterà la spesa per la difesa a oltre il 3% del PIL.