Ilfattoquotidiano.it - “Tagliare i fondi Ue allo sviluppo e destinarli al riarmo sarebbe un fallimento. Meloni ci ascolti!” – La lettera

Le associazioni aderenti a Campagna 070 e a Rete Pace e Disarmo scrivono alla presidente Giorgiaprima del Consiglio europeo, che avrà in agenda l’aumento della spesa per la difesa. Ecco la-appello integrale.***Onorevole Presidente Giorgia,in vista della riunione straordinaria del Consiglio Europeo del 6 marzo, Le scriviamo per esortarla a resistere a una proposta che riteniamo grave e pericolosa:per le spese sociali, l’ambiente e per l’aiuto pubblico(APS) per aumentare le spese militari.Iper la cooperazione sono obblighi internazionali che derivano da accordi internazionali e che l’Italia e larga parte dei Paesi europei già non ottemperano rispetto al raggiungimento dell’obiettivo dello 0.70% entro il 2030.gli aiuti, come del resto già avvenuto nel contesto italiano nell’ultima Legge di Bilancio,sia unmorale che un errore strategico.