Juventusnews24.com - Szczesny mostruoso in Benfica Barcellona, l’ex portiere della Juve para di tutto! Tifosi scatenati sui social: il VIDEO dell’intervento miracoloso

di RedazionentusNews24in: ilgrandeta delin Champions LeagueUn primo tempo da assoluto protagonista quello diin, match valido per gli ottavi d’andata di Champions League sullo 0-0 dopo i primi 45?.è stato decisivo a fine primo tempo con una grandissimata che ha fatto esultare tutti iblaugrana sui.Szcz?sny is our only hope, man. Barca didn't had a masterclass gk performance in the Champions League since ever. It's timepic.twitter.com/hZrwsE0dLj— Jan ? (@FutbolJan10) March 5, 2025Ildel grandissimo intervento delpolacco pubblicato su X.Leggi suntusnews24.com