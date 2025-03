Svolta nell’omicidio di Francesco Capuano arrestata la figlia Rosa | per i pm fu lei a sparare all’ex bidello trovato morto in garage

Leggi su Open.online

nelle indagini sull’omicidio di, il 79ennea Suzzara, in provincia di Mantova, lo scorso 23 dicembre. Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, i carabinieri hanno arrestato46enne della vittima. Sarebbe lei, secondo i pm, la responsabile dell’omicidio del padre. La donna è stata portata in carcere con l’accusa non solo di omicidio premeditato ma anche di detenzione illecita di arma da fuoco.L’omicidio diLo scorso 23 dicembre,, exed ex custode dello Stadio San Paolo di Napoli, è stato freddato con tre colpi di pistola. Al momento dell’agguato, il 79enne si trovava nella sua auto, una Fiat Panda, seduto al posto di guida all’interno del. Secondo le prime ricostruzioni, stava aspettando che lo raggiungesse la, con la quale sarebbe andato a fare la spesa in vista delle festività natalizie.