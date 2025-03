Ilfattoquotidiano.it - Svolta nel giallo della parrucchiera di Prati: “C’è un nuovo super testimone pronto a rompere il silenzio”. Il mistero potrebbe essere risolto dopo 30 anni

I delitti a pista fredda, i cosiddetti cold case, sembrano destinati a svanire tra gli scaffali delle procure fino a quando non salta fuori qualcosa che possa portare a unaimprovvisa. Un, una nuova pista, come è accaduto nei giorni scorsi nel caso del “”, il delitto diavvenuto trent’fa nell’elegante quartiere di Roma. “Il movente forse nella vendita di un appartamento al Trionfale. Diceva di sentirsi tradita da chi aveva aiutato”, dice oggi un, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal CorriereSera.IldiIl 13 febbraio 1995 Giuseppa Nicoloso, 70, fu uccisa nella sua casa di via Cola di Rienzo. La donna era molto conosciuta nel quartiereper i suoi due saloni da coiffeur in via Cola di Rienzo e via dei Gracchi.