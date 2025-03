Laprimapagina.it - Suzzara. Omicidio di Francesco Capuano: arrestata la figlia Rosa dopo tre mesi di indagini

Per quasi tresi è parlato di un sicario a pagamento, di un regolamento di conti, di una vendetta familiare. Ma la verità dietro l’di, freddato con tre colpi di pistola alla testa il 23 dicembre scorso nel suo garage a(Mantova), è stata finalmente svelata.Mercoledì mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova e della Compagnia di Gonzaga hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per, 46 anni,dell’ex bidello napoletano. La donna, disoccupata, è statain provincia di Napoli, dove si trovava ospite di alcuni familiariil sequestro dell’abitazione di, dove viveva con il padre.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il movente dell’sarebbe legato al desiderio didi liberarsi del padre, una figura ritenuta possessiva, e alla sua convinzione di poter diventare l’erede universale dei beni paterni.