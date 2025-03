Ilveggente.it - Superenalotto, ultima chiamata: corsa al premio, ne restano ancora 82

, mancano pochi giorni: dopodiché, non sarà più possibile portare a casa questi premi speciali. Meglio affrettarsi.Nello scorso mese di dicembre, quattro concorsi speciali consecutivi hanno allietato il Natale di tantissime famiglie italiane. L’iniziativa “Regala un sogno”, promossa nell’ambito diSuperstar, si riproponeva di assegnare 1000 premi del valore di 10mila euro ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro in sole 4 settimane.al, ne82 – Ilveggente.itLe estrazioni speciali sono avvenute in concomitanza con il concorso n. 200 di martedì 17 dicembre, con il 201 di giovedì 19, con il 202 di venerdì 20 e, infine, con il concorso numero 203 di sabato 21 dicembre 2024. Nell’ambito di ciascuna di queste estrazioni, si è provveduto a sorteggiare la bellezza di 250 premi speciali che hanno fatto felici giocatori in ogni dove, in ogni angolo del Bel Paese.