Gamberorosso.it - "Sul nuovo codice della strada la politica ha fatto un grave errore di comunicazione". L'ammissione del leghista Centinaio

Leggi su Gamberorosso.it

A quasi tre mesi dall’entrata in vigore deldi Salvini, molti ristoratori appaiono rassegnati. Anzi a volte sembrano voler prevenire il cliente per toglierlo dall’impaccio di tirare fuori la storia dell’etilometro: «Niente bottiglia di vino, vero?». E, di fronte al crollo dei consumi, per laè il momento di fare il mea culpa.L'delAd ammettere che qualchec’è stato è il senatoreGian Marco, già Ministro dell’Agricoltura e del Turismo: «Suldovevamo essere più chiari a spiegare che non sono cambiate le quantità di alcol che si possono bere», ha ammesso ilin un post su Facebook.«Il tasso alcolemico è lo stesso, se non per qualche multa più alta - ha ribadito in una recente intervista a Vendemmmie.